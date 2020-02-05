ФАС сообщила о превышении цен на медицинские маски в Дагестане на 650%

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Наибольшее завышение цены на медицинские маски были зафиксировано в Дагестане. Об этом сообщил замглавы ФАС России Андрей Цариковский в интервью телеканалу «Россия-24».

Цена в регионе на 650% превышает среднюю. Цариковский назвал «экономическим мародерствам» такое ценообразование во время чрезвычайных ситуация. В связи с этим ФАС намерена применять к аптекам меры антимонопольного регулирования в виде крупного штрафа.

В случае, если завышение стоимости происходит по предварительному сговору аптечных сетей, действия предпринимателей попадает под понятие картель, пояснил Цариковский. «А это очень крупный штраф», — добавил он.

По его словам, ситуация с завышением ценам зафиксирована практически во всех регионах России. Это продиктовано временной паникой, которой охвачены российские граждане на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, уточнил он.