Врачи оценили альтернативу медицинским маскам для защиты от коронавируса

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Пластиковый щиток может быть использован в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) со ссылкой на специалистов из Университета Айовы, были опубликованы данные о преимуществах пластикового щитка как в носке, так и с практической точки зрения. Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. Их можно использовать многократно, очищая дезинфицирующими средствами. Также в отличие от масок щитки создают барьер с лицом, что затрудняет возможность прикосновения к лицу грязными руками.

«Сейчас довольно модно становится, удобно, особенно для тех, кто еще и очки носит обычные. Уже в Москве давно используют многие медики. Сейчас его довольно часто заправляют под капюшон (защитной одежды), и все великолепно. Хорошая альтернатива», — отметил он.

По словам Малышева, щиток необходимо очищать мыльной водой или дезинфицирующим средством. Он не исключил, что подобное защитное средство можно сделать самостоятельно. «В принципе и самим можно пользоваться, только с умом нужно», — добавил инфекционист.