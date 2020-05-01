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Врачи оценили альтернативу медицинским маскам для защиты от коронавируса

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Пластиковый щиток может быть использован в качестве альтернативы медицинским маскам, сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Ранее в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) со ссылкой на специалистов из Университета Айовы, были опубликованы данные о преимуществах пластикового щитка как в носке, так и с практической точки зрения. Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. Их можно использовать многократно, очищая дезинфицирующими средствами. Также в отличие от масок щитки создают барьер с лицом, что затрудняет возможность прикосновения к лицу грязными руками.

Американские ученые оценили эффективность самодельных масок
Общество
Фото: Jason Cairnduff / Reuters

«Сейчас довольно модно становится, удобно, особенно для тех, кто еще и очки носит обычные. Уже в Москве давно используют многие медики. Сейчас его довольно часто заправляют под капюшон (защитной одежды), и все великолепно. Хорошая альтернатива», — отметил он.

По словам Малышева, щиток необходимо очищать мыльной водой или дезинфицирующим средством. Он не исключил, что подобное защитное средство можно сделать самостоятельно. «В принципе и самим можно пользоваться, только с умом нужно», — добавил инфекционист.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что подобные щитки являются хорошим защитным средством, особенно, если надевать их поверх медицинской маски.

Американские ученые назвали альтернативу маскам для защиты от COVID-19
Общество
Фото: Marcelo Endelli / Getty Images

«Эти щитки, конечно, удобные. Их можно в дополнение к маске носить для большей защиты. Щиток — это хорошая защита», — сказал он.

По мнению Альштейна данные медиков о снижении на 92% непосредственного воздействия вируса на расстоянии 180 см от зараженного, могут быть достоверными, однако точность зависит от того, как проводилось исследование.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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1 мая прирост числа заболевших в России поставил новый рекорд. За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных. Общее число заболевших выросло до 114,4 тыс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности усиления ограничительных мер в случае нарушения гражданами режима самоизоляции. «Средняя инкубация шесть-восемь дней, четыре-шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», — поясняла она.

Теги: врачи, медицинские маски, средства индивидуальной защиты, новости РБК ..., коронавирус
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