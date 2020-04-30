Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин регулярно делал тесты на коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя заражение коронавирусом российского премьера

«Человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — сказал он.

По его словам, этот факт является сигналом всем гражданам. «Давайте отложим популистские разговоры, что у нас все замечательно, что мы тут прошли все проблемы», — отметил мэр столицы.

Ранее 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время видеоразговора с Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус. В связи с этим председатель правительство ушел на самоизоляцию.