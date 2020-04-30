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Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин регулярно делал тесты на коронавирус. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя заражение коронавирусом российского премьера

«Человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем», — сказал он.

По его словам, этот факт является сигналом всем гражданам. «Давайте отложим популистские разговоры, что у нас все замечательно, что мы тут прошли все проблемы», — отметил мэр столицы.

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
Михаил Мишустин

Ранее 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин во время видеоразговора с Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус. В связи с этим председатель правительство ушел на самоизоляцию.

Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент поддержал эту идею, позднее он подписал соответствующий указ.

В конце марта COVID-19 выявили у британского премьера Бориса Джонсона. Какое-то время он находился дома, но затем его состояние резко ухудшилось, и министра госпитализировали. Он провел несколько дней в палате интенсивной терапии, 12 апреля Джонсона выписали. В понедельник, 27 апреля, премьер вернулся к своей работе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, Сергей Собянин
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