Володин в честь 1 мая напомнил о целях поправок к Конституции

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с 1 мая, поздравление опубликовано на сайте нижней палаты. В честь этого праздника он решил напомнить о целях поправок в Конституцию России.

По словам Володина, традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан, а приоритетными для парламентариев являются задачи, направленные на улучшение жизни людей.

«На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны», — считает спикер Госдумы.

Володин также добавил, что профсоюзы, отстаивающие интересы и права трудящихся в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями, занимают активную позицию.