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Поправки в Конституцию ,  
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Володин в честь 1 мая напомнил о целях поправок к Конституции

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с 1 мая, поздравление опубликовано на сайте нижней палаты. В честь этого праздника он решил напомнить о целях поправок в Конституцию России.

По словам Володина, традиции Первомая тесно связаны с профсоюзным движением, защитой трудовых прав и интересов граждан, а приоритетными для парламентариев являются задачи, направленные на улучшение жизни людей.

«На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны», — считает спикер Госдумы.

Володин также добавил, что профсоюзы, отстаивающие интересы и права трудящихся в конструктивном диалоге с органами власти и работодателями, занимают активную позицию.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции 20 января, спустя пять дней после того, как анонсировал изменения в Основном законе в ходе послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в Конституции роль и статус Госсовета, дать Госдуме право назначать премьера и членов правительства, закрепить индексацию пенсий, а также запретить иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для судей, депутатов, сенаторов, главы правительства и министров.

11 марта Госдума в третьем чтении приняла закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию России вносятся поправки, затем его поддержал и Совфед. 14 марта документ был подписан президентом. Вступление в силу этих изменений предполагается после общероссийского голосования.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

25 марта во время обращения к нации Путин объявил о переносе из-за пандемии коронавируса дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое планировалось провести 22 апреля. Новую дату президент не назвал, добавив, что решение о сроках голосования будет принято в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране.

Теги: Госдума России, Вячеслав Володин, Первомай, трудовые права ..., поправки в Конституцию
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