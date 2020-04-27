ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
На Урале лишили права проповедовать отрицавшего коронавирус священника Общество, 15:40 Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России Общество, 15:34 В «Салавате Юлаеве» заявили о погашенной задолженности по зарплатам Спорт, 15:27 Появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Инвесторам пришлось понервничать Quote, 15:25 Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Общество, 15:23 РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата Спорт, 15:22 Глава МВД предписал сообщать жертвам домашнего насилия о центрах помощи Общество, 15:20 Японский подход: безопасность персонала и бесперебойность работы в кризис Партнерский материал, 15:20 Лавров назвал несправедливыми нападки на ВОЗ из-за коронавируса Политика, 15:19 Смерть Ким Чен Ына опровергли. Рынок криптовалют спасен Крипто, 15:17 Профсоюз заявил о приостановке производства на АвтоВАЗе до середины мая Бизнес, 15:10 В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье Общество, 15:06 Медики и волонтеры в России пересядут на Peugeot, Citroёn и Opel Стиль, 14:57 Мишустин попросил губернаторов сохранять региональные доплаты медикам Политика, 14:55
Поправки в Конституцию ,  
0 

ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

Среди поправок в сфере защиты суверенитета государства наиболее важным россияне посчитали положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%). Также опрошенные отметили важность поправки о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (86%). 83% россиян заявили о значимости запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить средства за границей, 81% — о важности запрета для судей открывать счета и иметь вклады за рубежом. Немного меньше — 74% — отметили, что важно признать приоритет Конституции России над международным правом.

В политической сфере 64% россиян посчитали важным снятие ограничения для президента выставлять свою кандидатуру на следующих выборах. Также опрошенные оценили поправку о создании единой системы публичной власти (62%), расширение полномочий Госдумы (51%) и полномочий Совета Федерации (49%).

Среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, опрошенные выделили закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды (88%), поправку об уникальности культуры России как наследия многонационального народа (86%), а также предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей. (79%).

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые сроки определят по мере развития ситуации.

В конце марта близкие к Кремлю источники РБК называли возможными датами проведения голосования по изменениям в Конституцию 27 мая и 3 июня. В качестве крайнего срока указывались конец июня — начало июля. Перенос голосования на сентябрь рассматривался как нежелательный.

Теги: поправки в Конституцию, ВЦИОМ
Материалы по теме
Кремль заявил о «прикидках» по дате голосования за поправки в Конституцию
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Общество
Кремль заявил об отсутствии новой даты голосования по Конституции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter