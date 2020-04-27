ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

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Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.

Также 94% россиян посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Следом идут поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%), а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%). В пятерку важнейших поправок в социальной сфере также вошел пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

Среди поправок в сфере защиты суверенитета государства наиболее важным россияне посчитали положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%). Также опрошенные отметили важность поправки о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность (86%). 83% россиян заявили о значимости запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить средства за границей, 81% — о важности запрета для судей открывать счета и иметь вклады за рубежом. Немного меньше — 74% — отметили, что важно признать приоритет Конституции России над международным правом.

В политической сфере 64% россиян посчитали важным снятие ограничения для президента выставлять свою кандидатуру на следующих выборах. Также опрошенные оценили поправку о создании единой системы публичной власти (62%), расширение полномочий Госдумы (51%) и полномочий Совета Федерации (49%).

Среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, опрошенные выделили закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды (88%), поправку об уникальности культуры России как наследия многонационального народа (86%), а также предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей. (79%).