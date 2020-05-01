СМИ узнали о содержании новой мозаики после демонтажа мозаики с Путиным

После демонтажа мозаики с президентом Владимиром Путиным в главном храме Вооруженных сил, был создан эскиз нового фрагмента, пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма.

На старой мозаике были запечатлены события, связанные с присоединением Крыма, на ней, помимо президента, был министр обороны Сергей Шойгу, спикер Софеда Валентина Матвиенко, надпись «Крым наш» (эта надпись видна на фото «МБХ медиа»), по версии «Новой газеты», там было написано «Крымская весна» и шествие с флагами и транспарантами. На новом эскизе также изображено шествие, однако теперь на нем нет первых лиц государства: «На месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись «Крымская весна» заменена на надпись «Навеки с Россией», пишет «Новая».

О появлении Путина и других политиков, в том числе Иосифа Сталина на мозаике храма сообщило «МБХ медиа» 24 апреля. «Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены», — объяснял РБК этот вариант панно настоятель храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан. Появление Сталина в ряду изображений он объяснил тем, что изображенный на мозаике Парад Победы «срисовывался с исторической фотографии».

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин говорил, что с изображенными на мозаиками политиками ее вид не согласовывался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину передали информацию о мозаике с его портретом в строящемся храме, однако тот считает, что еще рано таким образом оценивать его работу. «Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — рассказал Песков. 30 апреля стало известно, что мозаику демонтировали.