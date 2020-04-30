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«Хеликс» сообщила о возобновлении тестирования на коронавирус в регионах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лабораторная служба «Хеликс» запустит сервис бесконтактного тестирования на дому во всех российских городах-миллионниках, сообщили РБК в компании.

С 6 мая сервис станет доступен для жителей Екатеринбурга и Краснодара, до конца месяца к нему подключат остальные города, в которых проживает более 1 млн человек.

Желающим пройти тест курьер доставит набор для самостоятельного взятия анализа на COVID-19. После взятия биоматериала курьер также бесконтактно заберет пакет и отвезет его в лабораторию. Результат клиент сможет получить через два дня. Стоимость такого анализа составит 900 руб., 1000 руб. будет стоить курьерская доставка.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кроме того, тестирование на коронавирус можно будет пройти в центрах «Хеликс» в Тюмени, Сургуте, Мурманске, Ставрополе, Хабаровске и еще 30 городах. В компании уточнили, что прием организуют по записи каждые 10–15 минут. «Время нахождения в Центре составит не более 5–7 минут», — добавили в лабораторной службе.

Такое тестирование во всех регионах будет стоить 1200 руб., из которых 900 руб. будет стоить анализ, а 300 руб. — взятие биоматериала.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Тестирование будет доступно только для бессимптомных клиентов, не контактировавших с больными с подтвержденным диагнозом COVID-19», — уточнили в компании.

О том, что «Хеликс» будет делать тесты на коронавирус в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, в компании сообщили в конце марта. В начале апреля стало известно, что лаборатория приостановила проведение тестов на коронавирус в Екатеринбурге из-за введения карантина в регионе и сложной логистической обстановки.

В апреле возможность проведения тестов на коронавирус на дому организовали медсервис DocDoc и Сбербанк, а также Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i



 

Теги: коронавирус, тесты, регионы России
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