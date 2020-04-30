«Хеликс» сообщила о возобновлении тестирования на коронавирус в регионах

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Лабораторная служба «Хеликс» запустит сервис бесконтактного тестирования на дому во всех российских городах-миллионниках, сообщили РБК в компании.

С 6 мая сервис станет доступен для жителей Екатеринбурга и Краснодара, до конца месяца к нему подключат остальные города, в которых проживает более 1 млн человек.

Желающим пройти тест курьер доставит набор для самостоятельного взятия анализа на COVID-19. После взятия биоматериала курьер также бесконтактно заберет пакет и отвезет его в лабораторию. Результат клиент сможет получить через два дня. Стоимость такого анализа составит 900 руб., 1000 руб. будет стоить курьерская доставка.

Кроме того, тестирование на коронавирус можно будет пройти в центрах «Хеликс» в Тюмени, Сургуте, Мурманске, Ставрополе, Хабаровске и еще 30 городах. В компании уточнили, что прием организуют по записи каждые 10–15 минут. «Время нахождения в Центре составит не более 5–7 минут», — добавили в лабораторной службе.