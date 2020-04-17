Сбербанк и DocDoc начнут проводить тесты на коронавирус на дому

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Медицинский сервис DocDoc и Сбербанк организовали проведение тестов на наличие коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе банка.

В Сбербанке отметили, что сделать тест можно будет за 1900 руб. Услугу будут оказывать на дому, а тесты доставят с помощью сервиса Ситимобил.

«Тестирование направлено на выявление бессимптомного течения заболевания и позволяет проводить массовое самотестирование людей», — говорится в сообщении.

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