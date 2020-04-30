Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Вице-премьер Хуснуллин сдал отрицательный тест на коронавирус Общество, 23:02 «Хеликс» сообщила о возобновлении тестирования на коронавирус в регионах Общество, 22:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля Общество, 22:50 Дорожные камеры в Подмосковье начнут фиксировать машины без пропусков Общество, 22:43 В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом Общество, 22:17 Непомнящий победил Фируджу на онлайн-турнире по шахматам Спорт, 22:02 Собянин посоветовал пассажирам метро использовать перчатки и маски Общество, 22:02 Чемпионство ПСЖ и достижение Овечкина. Главное в спорте за 30 апреля Спорт, 22:00 Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус Политика, 21:44 РФС объявил дату обсуждения исполкомом возобновления чемпионата России Спорт, 21:37 Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику Общество, 21:29 Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в школах до 5 июня Общество, 21:22 Пилот команды «Формулы-1» Ferrari поработал волонтером Красного Креста Спорт, 21:17 Собянин заявил о прохождении Москвой четверти пути в борьбе с COVID-19 Общество, 21:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вице-премьер Хуснуллин сдал отрицательный тест на коронавирус

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В четверг, 30 мая, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. РБК спросил у членов кабинета министров об их самочувствии и общении с главой правительсва.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сдавал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Об этом РБК сообщил представитель Хуснуллина. Он отметил, что все совещания премьера с Хуснуллиным проходили в онлайн-формате.

Министр культуры Ольга Любимова регулярно сдает анализы на коронавирус, а в обеспечении эффективной деятельности министерства задействован минимум сотрудников, сообщила РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Политика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

«Для проведения оперативных совещаний и рабочих встреч используются дистанционные форматы в строгом соответствии с рекомендациями», — заявила Усачева.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко отказался от комментариев. Представитель вице-премьера Чернышенко переадресовал запрос РБК в пресс-службу правительства.

Министр природных рессурсов Дмитрий Кобылкин не уходил на самоизоляцию, он ежедневно работает в министерстве, сообщила РБК замминистра природных ресурсов Елена Панова

У главы Минвостокразвития Александра Козлова утренний тест не подтвердил наличие COVID-19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Политика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. Президент Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим его обязанности.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова, Мишустин будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Марат Хуснуллин, правительство
Материалы по теме
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Политика
Заболевший коронавирусом Мишустин отправится на лечение в клинику
Общество
Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter