Вице-премьер Хуснуллин сдал отрицательный тест на коронавирус

Марат Хуснуллин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В четверг, 30 мая, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. РБК спросил у членов кабинета министров об их самочувствии и общении с главой правительсва.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сдавал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Об этом РБК сообщил представитель Хуснуллина. Он отметил, что все совещания премьера с Хуснуллиным проходили в онлайн-формате.

Министр культуры Ольга Любимова регулярно сдает анализы на коронавирус, а в обеспечении эффективной деятельности министерства задействован минимум сотрудников, сообщила РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Для проведения оперативных совещаний и рабочих встреч используются дистанционные форматы в строгом соответствии с рекомендациями», — заявила Усачева.