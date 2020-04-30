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Более 70% врачей заявили о нехватке средств индивидуальной защиты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России 39% врачей заявили, что им приходится самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Еще 32% медиков сообщили о «серьезных проблемах» с масками, перчатками и респираторами в больницах. Об этом пишет журнал «Медвестник» со ссылкой на опрос, который провели компании «Доктор на работе» и RNC Pharma.

Исследование проводилось с 21 по 27 апреля в 133 городах страны. В нем приняли участие 512 врачей более 40 специальностей.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

17% респондентов признали наличие перебоев со средствами защиты, но не посчитали ситуацию критичной. Об отсутствии проблем с масками, защитными костюмами и перчатками заявили 8% опрошенных.

Результаты исследования свидетельствуют, что в Москве самостоятельно покупают себе СИЗ 30% врачей, 34% сообщили о серьезной нехватке защитных средств. Как показал опрос, 22% столичных медиков отметили некоторые перебои, а 11% заявили о полной укомплектованности больниц необходимыми средствами.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В других регионах 43% медперсонала сами решают проблемы с СИЗ (покупают или шьют), свидетельствуют результаты опроса. Как показало исследование, 31% врачей сообщают о серьезной нехватке масок и перчаток, 14% не считают ситуацию критичной, несмотря на перебои. 6% медиков заявили о нормальном обеспечении СИЗ.

20 апреля президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время производство медицинских масок в стране вырастет до объема 7,5 млн штук в сутки. Глава государства также отметил двукратный рост производства респираторов.

В середине апреля опрошенные РБК производители медицинских масок сообщили, что рынок оказался не готов к взрывному спросу на средства защиты в условиях эпидемии коронавируса.

Теги: коронавирус, врачи, маски
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