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Пандемия коронавируса ,  
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Минпромторг предупредил о мошенничестве с дистрибуцией медицинских масок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпромторг заявил о фальшивых документах от имени министерства, которые стали использовать недобросовестные продавцы медицинских масок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На рынке медицинской продукции, уточняется в сообщении, появились продавцы, которые предлагают приобрести маски от «уполномоченных» дистрибьюторов. «Легальность предложений продавцы подтверждают фиктивными документами, имитирующими документы Минпромторга России», — указало министерство.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мошенники используют фальшивые доверенности на заключение договоров купли-продажи масок от первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба №ЦС-9883/3 и распоряжение заместителя министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных № 82721/11.

Оба документа Минпромторг назвал очевидной подделкой. Такой доверенности от имени Цыба не существует, а распоряжение Беспрозванных под указанным номером распространялось в 2018 году относительно радиоэлектронной промышленности. Кроме того, подделанные документы оформлены с ошибками.

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Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

14 апреля Мишустин приостановил действие правительственного ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями, в том числе масками. Минпромторг объяснил, что регионы готовы взять на себя ответственность за оборот этой продукции. Постановление правительства ранее в том числе запрещало розничную продажу медизделий из списка организациям без необходимой лицензии. Тем, у кого разрешение есть, было разрешено устанавливать наценку на отпускную стоимость указанных товаров не более чем на 10 коп. за единицу товара.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Минпромторг
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