Минпромторг предупредил о мошенничестве с дистрибуцией медицинских масок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпромторг заявил о фальшивых документах от имени министерства, которые стали использовать недобросовестные продавцы медицинских масок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На рынке медицинской продукции, уточняется в сообщении, появились продавцы, которые предлагают приобрести маски от «уполномоченных» дистрибьюторов. «Легальность предложений продавцы подтверждают фиктивными документами, имитирующими документы Минпромторга России», — указало министерство.

Мошенники используют фальшивые доверенности на заключение договоров купли-продажи масок от первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба №ЦС-9883/3 и распоряжение заместителя министра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных № 82721/11.

Оба документа Минпромторг назвал очевидной подделкой. Такой доверенности от имени Цыба не существует, а распоряжение Беспрозванных под указанным номером распространялось в 2018 году относительно радиоэлектронной промышленности. Кроме того, подделанные документы оформлены с ошибками.