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Путин поручил кабмину представить план разработки вакцины от COVID-19

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство России к четвергу, 30 апреля, должно представить доклад о ходе разработки вакцин от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями медицинского сообщества.

«Представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — говорится в документе на сайте Кремля.

Доктор Мясников сообщил о ходе работы над вакциной от COVID-19
Общество
Фото: Karen Ducey / Getty Images

Кабмин также должен представить информацию о процессе государственной регистрации вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин против COVID-19. Шесть из них созданы в новосибирском центре вирусологии «Вектор», две разработала компания «БИОКАД», еще одну создали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса будут завершены 31 мая. В первый день лета вирусологи приступят к клиническим испытаниям.

При этом Мясников не исключил, что эти даты могут немного корректироваться.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцина, коронавирус, Владимир Путин
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