Путин поручил кабмину представить план разработки вакцины от COVID-19

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Правительство России к четвергу, 30 апреля, должно представить доклад о ходе разработки вакцин от коронавируса. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями медицинского сообщества.

«Представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — говорится в документе на сайте Кремля.

Кабмин также должен представить информацию о процессе государственной регистрации вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок в перечень перспективных вакцин против COVID-19. Шесть из них созданы в новосибирском центре вирусологии «Вектор», две разработала компания «БИОКАД», еще одну создали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.