Шереметьево закроет терминал D из-за сокращения пассажиропотока

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Терминал D московского аэропорта Шереметьево временно приостановит работу из-за прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с зарубежными странами. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении аэропорта.

Уточняется, что терминал закроют на прилет и на вылет с полуночи 1 апреля. Оставшиеся в терминале международные рейсы переведут в терминал F, внутренние — в терминал В, говорится в сообщении.

Ранее 26 марта Координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России решил прекратить все регулярные и чартерные полеты за границу. Исключение сделали только для самолетов, которые доставляют на родину россиян, а также для отдельных полетов по поручению правительства. Мера должна вступить в силу 27 марта.