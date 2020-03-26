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Шереметьево закроет терминал D из-за сокращения пассажиропотока

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Терминал D московского аэропорта Шереметьево временно приостановит работу из-за прекращения регулярного и чартерного авиасообщения с зарубежными странами. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении аэропорта.

Уточняется, что терминал закроют на прилет и на вылет с полуночи 1 апреля. Оставшиеся в терминале международные рейсы переведут в терминал F, внутренние — в терминал В, говорится в сообщении.

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Ранее 26 марта Координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России решил прекратить все регулярные и чартерные полеты за границу. Исключение сделали только для самолетов, которые доставляют на родину россиян, а также для отдельных полетов по поручению правительства. Мера должна вступить в силу 27 марта.

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Ранее, с 20 марта, из-за ограничений на рейсы из затронутых коронавирусом стран в Шереметьево уже закрыли терминалы E и C. Рейсы из терминалов перенаправили в терминалы D и F.

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Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе текущего года С, а также D, E и F (международные рейсы).

Теги: Шереметьево, терминал, коронавирус
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