Путин ответил на предложение спеть «День Победы» с балкона

Встреча Владимира Путина с участниками общероссийской акции «Мы вместе» в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать идею народного артиста СССР Василия Ланового, который предложил россиянам 9 мая выйти на балконы своих квартир и вместе спеть песню «День Победы». Об этом Путин сказал во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе», передает «РИА Новости».

Представители движения «Волонтеры Победы», напомнив, что президент традиционно участвует в шествии «Бессмертного полка», попросили его присоединиться и к этой акции в честь 75-летия Победы.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия», — ответил Путин.

16 апреля Путин из-за угрозы коронавируса поручил отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах. Он объяснил, что риски, связанные с распространением заболевания, «еще чрезвычайно высоки».