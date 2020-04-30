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Путин ответил на предложение спеть «День Победы» с балкона

Встреча Владимира Путина с участниками общероссийской акции «Мы вместе» в режиме видеоконференции
Встреча Владимира Путина с участниками общероссийской акции «Мы вместе» в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать идею народного артиста СССР Василия Ланового, который предложил россиянам 9 мая выйти на балконы своих квартир и вместе спеть песню «День Победы». Об этом Путин сказал во время встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе», передает «РИА Новости».

Представители движения «Волонтеры Победы», напомнив, что президент традиционно участвует в шествии «Бессмертного полка», попросили его присоединиться и к этой акции в честь 75-летия Победы.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия», — ответил Путин.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

16 апреля Путин из-за угрозы коронавируса поручил отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах. Он объяснил, что риски, связанные с распространением заболевания, «еще чрезвычайно высоки».

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит 9 мая с обращением к ветеранам и остальным жителям страны. Песков уточнил, что президент обратится к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом и перспектив в борьбе с распространением болезни.

27 апреля стало известно, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Акцию будут транслировать более чем на 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России», в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, День Победы
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