В Москве и еще пяти городах решили не отменять салют в честь Дня Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Несмотря на отмену праздничных мероприятий в День Победы 9 мая, в российских городах будут организованы салюты. Об этом со ссылкой на заявление командующего Западного военного округа (ЗВО) Александра Журавлева сообщает ТАСС.

«В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», — заявил он. Салют начнется в 22:00 по местному времени и продлится десять минут.

Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 мая Общество

Кроме того, утром в этот день военная авиация пролетит парадным строем над 12 российскими городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом (Псковская область) и Калининградом. Москва в сообщении пресс-службы военного округа не упоминается.

Над городами пролетят истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, отмечает пресс-служба военного округа.