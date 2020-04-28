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В Москве и еще пяти городах решили не отменять салют в честь Дня Победы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Несмотря на отмену праздничных мероприятий в День Победы 9 мая, в российских городах будут организованы салюты. Об этом со ссылкой на заявление командующего Западного военного округа (ЗВО) Александра Журавлева сообщает ТАСС.

«В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», — заявил он. Салют начнется в 22:00 по местному времени и продлится десять минут.

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Кроме того, утром в этот день военная авиация пролетит парадным строем над 12 российскими городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом (Псковская область) и Калининградом. Москва в сообщении пресс-службы военного округа не упоминается.

Над городами пролетят истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26, отмечает пресс-служба военного округа.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Петербурге в честь Дня Победы у набережных Невы пришвартуют четыре корабля Балтийского флота. На кораблях пройдут торжественные построения экипажей в парадной форме, поднимут флаг Российской Федерации, военно-морской флаг и Знамя Победы. Кроме того, корабли Ленинградской военно-морской базы — учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец» — выведут на Неву.

Из-за рисков, связанных с распространением коронавируса, президент Владимир Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Он также поручил перенести подготовку к параду Победы в Москве и регионах.

Теги: День Победы, салют, Москва, Санкт-Петербург
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