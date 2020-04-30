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Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти будут принимать решения о поэтапном выходе из режима всеобщей самоизоляции после майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Владимир Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но призвал всех объединиться и досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», — сказал Песков.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.

Глава государства отметил, что в каждом регионе поэтапные послабления карантинных мер должны проходить индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В ходе обращения президент заявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. После этого власти многих регионов приняли решения о сохранении режима всеобщей самоизоляции на этот срок.

В Роспотребнадзоре посоветовали гражданам на майские праздники не ходить в гости, ограничить социальные контакты, отказаться от пикников на природе и не злоупотреблять алкоголем, так как спиртное снижает способность организма сопротивляться вирусам.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, карантин, самоизоляция
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