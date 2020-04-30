Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

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Власти будут принимать решения о поэтапном выходе из режима всеобщей самоизоляции после майских праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Владимир Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но призвал всех объединиться и досидеть в этом режиме оставшуюся неделю», — сказал Песков.

28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.

Глава государства отметил, что в каждом регионе поэтапные послабления карантинных мер должны проходить индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки.