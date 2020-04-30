Мишустин пообещал еще денег застрявшим за границей россиянам

Фото: Paul Kane / Getty Images

Правительство России выделит дополнительные средства на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из других стран из-за прекращения авиационного и железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа. Эти средства, как и выделенные ранее на эти цели, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами», — заявил Мишустин.

В начале апреля Мишустин говорил, что на помощь застрявшим за границей россиянам будет выделено 500 млн руб. Регулярные и чартерные рейсы между Россией и другими странами полностью приостановлены с 27 марта. За прошедшее с тех пор время в Россию специальными вывозными рейсами было возвращено, по данным Росавиации, более 172 тыс. человек. Ряд вывозных рейсов запланирован на первые дни мая.

На заседании 30 апреля Мишустин заверил, что правительство продолжает принимать необходимые меры по вывозу россиян из-за рубежа, соблюдая при этом необходимые санитарные ограничения.