Пандемия коронавируса , 29 апр, 07:45
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля
Число зараженных в России превысило 93 тыс. человек, нерабочие дни в России продлены до 11 мая включительно, рекордное количество жертв в Москве за сутки. Главное — в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 28 апреля превысило 93,5 тыс., за сутки оно выросло на рекордные 6411 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 900 человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он также поручил разработать план постепенной отмены ограничений и режима самоизоляции с 12 мая.
- Вечером 27 апреля московский оперштаб сообщил, что в столице за сутки умерли 67 человек. Это рекорд с начала эпидемии. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 546.
- Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у медицинских работников в Москве — число обследованных отечественной тест-системой составило более 3,2 тыс. человек.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Самым главным симптомом коронавирусной пневмонии, протекающей в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
- Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со времен прошлого кризиса во второй половине 2015 года. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли. В прошлом году их доля была лишь 12 и 19% соответственно.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 28 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,954 млн человек, 202,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,116 млн человек, более 217 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1 млн человек. Испания находится на втором месте (232,1 тыс.), Италия — на третьем (201,5 тыс.), Франция — на четвертом (169 тыс.), Великобритания — на пятом (162,3 тыс.). Россия по числу заболевших вышла на восьмую строчку мирового рейтинга.
- Австрия вслед за Италией начинает смягчать карантинные меры. С 1 мая в стране будет отменен режим обязательной самоизоляции, хотя требования по социальному дистанцированию и ограничению массовых мероприятий останутся в силе.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса. Средство от ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19 — гиперцитокинемией, или «цитокиновым штормом». Это реакция иммунной системы, в результате которой в организме человека начинается разрушение тканей.
- Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эр-Рияде здорового ребенка. Состояние роженицы оценивается как хорошее, женщина идет на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы самиv не заразиnmcz коронавирусом во время родов.
- Организаторы премии «Оскар» впервые решили допустить к участию в номинациях фильмы, вышедшие онлайн и не попавшие на большой экран. Новое правило перестанет действовать, когда закрытые из-за ограничений кинотеатры снова откроются.
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