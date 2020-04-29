Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля

Число зараженных в России превысило 93 тыс. человек, нерабочие дни в России продлены до 11 мая включительно, рекордное количество жертв в Москве за сутки. Главное — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на утро 28 апреля превысило 93,5 тыс., за сутки оно выросло на рекордные 6411 человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 900 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Президент Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Он также поручил разработать план постепенной отмены ограничений и режима самоизоляции с 12 мая.

Вечером 27 апреля московский оперштаб сообщил, что в столице за сутки умерли 67 человек. Это рекорд с начала эпидемии. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 546.

Пятая часть всех медицинских работников уже имеют иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такие выводы были сделаны после начала исследований иммунитета у медицинских работников в Москве — число обследованных отечественной тест-системой составило более 3,2 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Самым главным симптомом коронавирусной пневмонии, протекающей в тяжелой форме, является одышка, а не температура и кашель, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со времен прошлого кризиса во второй половине 2015 года. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% — ожидают падения операционной прибыли. В прошлом году их доля была лишь 12 и 19% соответственно.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 28 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,954 млн человек, 202,5 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 3,116 млн человек, более 217 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1 млн человек. Испания находится на втором месте (232,1 тыс.), Италия — на третьем (201,5 тыс.), Франция — на четвертом (169 тыс.), Великобритания — на пятом (162,3 тыс.). Россия по числу заболевших вышла на восьмую строчку мирового рейтинга.

Австрия вслед за Италией начинает смягчать карантинные меры. С 1 мая в стране будет отменен режим обязательной самоизоляции, хотя требования по социальному дистанцированию и ограничению массовых мероприятий останутся в силе.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Во Франции получили первые положительные результаты клинических исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавируса. Средство от ревматоидного артрита применили для борьбы с опасным симптомом COVID-19 — гиперцитокинемией, или «цитокиновым штормом». Это реакция иммунной системы, в результате которой в организме человека начинается разрушение тканей.

Больная коронавирусом женщина благополучно родила в Эр-Рияде здорового ребенка. Состояние роженицы оценивается как хорошее, женщина идет на поправку. Однако врачи больницы были вынуждены принять защитные меры, чтобы самиv не заразиnmcz коронавирусом во время родов.

Организаторы премии «Оскар» впервые решили допустить к участию в номинациях фильмы, вышедшие онлайн и не попавшие на большой экран. Новое правило перестанет действовать, когда закрытые из-за ограничений кинотеатры снова откроются.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.