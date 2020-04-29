Попова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За период режима самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», трансляция доступна на YouTube.

Попова отметила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней и за период режима самоизоляции в России прошло два таких периода.

«И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста [заболеваемости COVID-19]», — сказала Попова. По ее словам, если еще в начале месяца темп прироста был до 23–30%, то сейчас он колеблется и составляет 7–8%. «Соблюдение всех правил сегодня приведет к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной жизни», — сказала Попова.

По последним данным, в России зафиксировали 99,4 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, 975 зараженных умерли.