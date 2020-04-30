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Власти Петербурга продлили ограничительные меры до 11 мая

В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 11 мая включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте правительства Петербурга.

Жителям города рекомендовали использовать маски, респираторы или заменяющие их тканевые изделия для защиты органов дыхания.

Также в постановлении говорится, что дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая, при этом дни с 6 по 8 мая будут нерабочими. В детских садах на эти три дня организуют работу дежурных групп до 12 человек.

Гражданам старше 65 лет разрешили выезжать на дачу. Также с 30 апреля по 12 мая для поездок на дачу в Ленинградскую область восстановят льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга.

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Фото: komzdravspb / VK

В Санкт-Петербурге режим полной самоизоляции, аналогичный московскому, ввели 30 марта. По данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе насчитывается 3 726 случаев заболевания коронавирусм. По этому показателю он уступает только Москве (50 646) и Подмосковью (10 917).

28 апреля во время обращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до окончания майских праздников. Он объяснил это тем, что в стране еще не пройден пик эпидемии коронавируса. Позже глава государства подписал указ о продлении в стране нерабочих дней до 11 мая.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлили режим самоизоляции до 11 мая включительно.

Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, самоизоляция
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