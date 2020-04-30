Власти Петербурга продлили ограничительные меры до 11 мая

В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 11 мая включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ опубликован на сайте правительства Петербурга.

Жителям города рекомендовали использовать маски, респираторы или заменяющие их тканевые изделия для защиты органов дыхания.

Также в постановлении говорится, что дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая, при этом дни с 6 по 8 мая будут нерабочими. В детских садах на эти три дня организуют работу дежурных групп до 12 человек.

Гражданам старше 65 лет разрешили выезжать на дачу. Также с 30 апреля по 12 мая для поездок на дачу в Ленинградскую область восстановят льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга.