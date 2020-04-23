Власти заявили о перегруженной системе здравоохранения в Санкт-Петербурге

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Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена из-за потока пациентов с симптомами коронавирусной инфекции, сообщили в городском комитете по здравоохранению журналистам, передает ТАСС.

«Нынешняя ситуация беспрецедентная, никакими инструкциями не предусмотренная», — заявили в пресс-службе департамента.

По данным на 23 апреля, в Петербурге пациентов принимают девять медицинских учреждений, развернуто 4013 коек. К 28 апреля для приема больных планируется перепрофилировать еще пять медучреждений: Мариинскую больницу, городскую больницу № 38 им. Н.А.Cемашко, городскую больницу № 15, родильный дом № 16 и детскую городскую больницу святой Ольги.

Снизить нагрузку на систему здравоохранения можно благодаря соблюдению правил профилактики и самоизоляции, напомнили в департаменте.

Ранее интернет-издание «Фонтанка» опубликовало фотографии очевидцев, запечатлевших большую очередь из машин «скорой помощи» возле Покровской больницы.

По данным оперштаба, в Петербурге выявлено 2458 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья.