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Помпео допустил возможность голода и вспышки коронавируса в КНДР

В КНДР существует риск распространения коронавируса и нехватки продовольствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«У них тоже есть опасность вспышки коронавируса. Существует и реальная опасность, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия», — сказал Помпео. Он добавил, что в США пристально следят за ситуацией в КНДР, так как это может повлиять на планы по денуклеаризации страны.

Так Помпео ответил на вопрос о том, располагает ли администрация США информацией о здоровье председателя КНДР Ким Чен Ына. «Мы его не видели. Сегодня нам не о чем доложить», — сказал он. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне следят за обстановкой в Северной Корее.

Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
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Дональд Трамп

Как ранее сообщал CNN, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. По данным канала, его здоровье ухудшилось после перенесенной операции.

25 апреля вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына, но глава Корейской ассоциации дружбы дипломат Алехандро Као де Бенос опроверг это.

Власти Южной Кореи говорили, что Ким Чен Ын жив и здоров. В Кремле отметили, что не располагают сведениями о здоровье северокорейского лидера. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится Ким Чен Ын, однако не может это рассказать.

Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, коронавирус, Майк Помпео
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