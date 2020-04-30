Помпео допустил возможность голода и вспышки коронавируса в КНДР

В КНДР существует риск распространения коронавируса и нехватки продовольствия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«У них тоже есть опасность вспышки коронавируса. Существует и реальная опасность, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия», — сказал Помпео. Он добавил, что в США пристально следят за ситуацией в КНДР, так как это может повлиять на планы по денуклеаризации страны.

Так Помпео ответил на вопрос о том, располагает ли администрация США информацией о здоровье председателя КНДР Ким Чен Ына. «Мы его не видели. Сегодня нам не о чем доложить», — сказал он. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне следят за обстановкой в Северной Корее.

Как ранее сообщал CNN, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. По данным канала, его здоровье ухудшилось после перенесенной операции.