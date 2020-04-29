Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, запись доступна на странице ВОЗ в Twitter.
«Я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти три месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации», — сказал Гебрейесус. Пе его словам, члены комитета дадут оценку развитию ситуации с коронавирусом и представят обновленные рекомендации.
Гебрейесус отметил, что с начала распространения эпидемии ВОЗ активно работала и помогала странам подготовиться к вспышке заболевания. «Организация действовала быстро и решительно, чтобы отреагировать и предупредить мир», — подчеркнул он.
ВОЗ признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба 30 января. При этом организация не сочла необходимым ввести международные ограничения на путешествия и перевозку товаров и заявила о надежде на победу над инфекцией в короткие сроки.
В середине апреля США приостановили выплату взносов организации. Как заявил американский президент Дональд Трамп, ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».