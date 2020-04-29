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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет совещание 30 апреля. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, запись доступна на странице ВОЗ в Twitter.

«Я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти три месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации», — сказал Гебрейесус. Пе его словам, члены комитета дадут оценку развитию ситуации с коронавирусом и представят обновленные рекомендации.

Гебрейесус отметил, что с начала распространения эпидемии ВОЗ активно работала и помогала странам подготовиться к вспышке заболевания. «Организация действовала быстро и решительно, чтобы отреагировать и предупредить мир», — подчеркнул он.

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ВОЗ признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба 30 января. При этом организация не сочла необходимым ввести международные ограничения на путешествия и перевозку товаров и заявила о надежде на победу над инфекцией в короткие сроки.

В середине апреля США приостановили выплату взносов организации. Как заявил американский президент Дональд Трамп, ВОЗ «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность».

Решение Трампа раскритиковали Евросоюз, Китай, Германия и ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что страны, критикующие ВОЗ, тем самым стараются оправдать собственные ошибки в борьбе с эпидемией.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ВОЗ, коронавирус, чрезвычайные меры
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