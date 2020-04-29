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МИД подтвердил участие Лаврова в переговорах в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 апреля примет участие в видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки». Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге.

Министры обсудят выполнение минских договоренностей и решения саммита «нормандской четверки» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года, отметила она.

По итогам видеоконференции Лавров примет участие в виртуальном пресс-подходе.

Лавров ответил на слова о встрече министров стран «нормандской четверки»
Политика
Сергей Лавров

О том, что 30 апреля состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в режиме видеоконференции, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что эта встреча откроет путь к новым переговорам в Берлине.

Источники РБК, участвующие в подготовке встречи министров, ранее рассказали, что провести переговоры предложила немецкая сторона, а остальные участники приняли предложение.

Теги: Мария Захарова, «нормандская четверка», конференция, Украина
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