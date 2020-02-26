Лавров ответил на слова о встрече министров стран «нормандской четверки»

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Москва не получала информации о планах провести переговоры министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) за месяц до грядущего саммита. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам Лаврова, впервые о таком предложении он услышал от журналистов.

«Относительно встреч министров «нормандского формата» мы слышим очень много объявлений. И по Украине, и по сирийским делам объявляются даты, уровень. Для нас это, откровенно говоря, новость», — добавил Лавров.

О том, что встреча на уровне министров запланирована примерно на конец марта, за месяц до нового «нормандского саммита», ранее 26 февраля говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщало агентство УНИАН.