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Политика ,  
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МИД Украины назвал дату ближайших переговоров «нормандской четверки»

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro.kuleba / Facebook)

Встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» состоится 30 апреля в режиме видеоконференции. Об этом сообщил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина».

«Будут все четыре министра иностранных дел», — сказал Кулеба, поблагодарив их за согласие на участие в переговорах. Он отметил, что встреча должна «придать импульс» к выполнению решений парижского саммита «нормандской четверки» и открыть путь к следующим переговорам в Берлине.

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Ранее источники РБК, участвующие в подготовке встречи министров, сообщили, что  провести переговоры предложила немецкая сторона 17 апреля. Все участники «четверки» приняли это предложение.

Один из собеседников РБК уточнил, что Москва на будущей встрече будет сконцентрирована на теме выполнения пунктов парижского коммюнике и мерах по стимулированию сторон к выполнению всех предложений документа. Он также отметил, что переговоры министров не являются подготовительными перед встречей президентов.

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Теги: МИД, Украина, «нормандская четверка»
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