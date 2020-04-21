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Пандемия коронавируса ,  
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Нотариусы попросили включить их в перечень пострадавших от коронавируса

Меры поддержки, аналогичные тем, что объявлены для пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, необходимо распространить и на нотариусов, считают в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Письмо соответствующей просьбой было направлено ФНП в Минюст, сообщили РБК в палате. 

По данным организации, в период действия режима самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 в регионах резко снизилось количество обращений за нотариальными услугами.

В первой половине апреля спрос на услуги нотариусов упал на 75% и составил 551 тыс. обращений. Годом ранее с 1 по 15 апреля число обращений достигало 2,1 млн.

Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям
Экономика

По словам президента ФНП Константина Корсика, сейчас большинство нотариальных контор не могут обеспечить себе самофинансирование, так как нотариусы не являются предпринимателями.

Они взимают плату за свои услуги в соответствии с установленными государством тарифами и не могут иметь иных источников доходов. Из-за вызванного эпидемией уменьшения числа обращений многие из них уже столкнулись с нехваткой средств на зарплаты сотрудникам.

В начале апреля правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, которые могут рассчитывать на помощь от государства и льготы от банков.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В список вошли авиакомпании, сфера досуга и развлечений, спорт, туристические фирмы, общепит, гостиницы, образовательные организации, бытовые услуги, салоны красоты.

Позже перечень организаций расширили, включив туда кинотеатры и стоматологические клиники. Затем к ним добавили музеи, зоопарки, торговлю автомобилями, компьютерами, телефонами, обувью, одеждой, спортивным инвентарем.

Теги: коронавирус, нотариусы, эпидемия
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