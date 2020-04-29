Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Правительство России продлило запрет на въезд иностранцев в страну, ранее объявленный до 30 апреля включительно. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.

Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о продлении запрета до тех пор, пока «борьба с инфекцией не будет завершена» и в России не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Он уточнил, что для некоторых категорий граждан ограничения будут сняты. Среди них Мишустин назвал специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Смягчение ограничений должно помочь работе российских промышленных предприятий, в том числе и тех, что производят оборудование для борьбы с коронавирусом.