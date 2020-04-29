В Москве за сутки от коронавируса вылечились 480 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве выздоровели 480 пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось до 4610 человек.



«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно», — отметила Ракова.

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