Пандемия коронавируса , 29 апр, 10:46
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 480 человек
В Москве выздоровели 480 пациентов, которые проходили лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось до 4610 человек.
«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно», — отметила Ракова.
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