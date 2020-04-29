Вильфанд назвал причины повышенного риска лесных пожаров в России

Фото: Wen Xiaolin / Zuma / Global Look Press

Почва в России не промерзла из-за теплой и бесснежной зимы, поэтому весной она осталась без влаги. В результате значительно увеличились риски лесных пожаров, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снега было очень мало, не было традиционного процесса: таяния снега и поступления воды в почву. Этот процесс всегда пополняет запасы влаги в почве», — сказал Вильфанд.

Отсутствие снега также привело к тому, что в почве не сохранилась влага от осенних дождей — земля не промерзала и не задерживала таким образом влагу. По его словам, из-за этого весной быстрее происходит обезвоживание почвы, а растения более сухие и легко могут загореться.

Он также отметил, что еще в марте Гидрометцентр предупреждал о том, что на европейской территории России есть вероятность раннего пожароопасного сезона. «Поэтому на европейской территории прогноз высокой пожарной опасности», — пояснил он.