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Вильфанд назвал причины повышенного риска лесных пожаров в России

Фото: Wen Xiaolin / Zuma / Global Look Press
Фото: Wen Xiaolin / Zuma / Global Look Press

Почва в России не промерзла из-за теплой и бесснежной зимы, поэтому весной она осталась без влаги. В результате значительно увеличились риски лесных пожаров, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снега было очень мало, не было традиционного процесса: таяния снега и поступления воды в почву. Этот процесс всегда пополняет запасы влаги в почве», — сказал Вильфанд.

Отсутствие снега также привело к тому, что в почве не сохранилась влага от осенних дождей — земля не промерзала и не задерживала таким образом влагу. По его словам, из-за этого весной быстрее происходит обезвоживание почвы, а растения более сухие и легко могут загореться.

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Он также отметил, что еще в марте Гидрометцентр предупреждал о том, что на европейской территории России есть вероятность раннего пожароопасного сезона. «Поэтому на европейской территории прогноз высокой пожарной опасности», — пояснил он.

Помимо этого не очень много снега выпало на юге азиатской части России, а солнечные лучи там уже интенсивные, отметил Вильфанд. Высокий риск природных пожаров из-за этого в Омской, Томской, Амурской областях, в Забайкалье, Приморье, на юге Красноярского и Хабаровского краев и в Еврейской автономной области.

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Фото: МЧС России

По словам синоптика, риски возникновения пожаров связаны с природными факторами, однако в 99% случаев возгорания возникают по вине человека.

По данным Авиалесоохраны на 29 апреля, в России зарегистрировали 92 лесных пожара на площади более 60,8 тыс. га, в частности, в Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Забайкальском и Красноярском краях и ряде других регионов.

Теги: Роман Вильфанд, Гидрометцентр, лесные пожары
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