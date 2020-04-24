Пожары и палы травы стали причиной смога в Новосибирске

Палы травы, а также теплая и ветреная погода погода могли стать причиной многочисленных пожаров и смога, окутавшего Новосибирск в последние несколько дней.

Фото: МЧС России

Многочисленные пожары и палы травы могли стать причиной смога, окутавшего Новосибирск. Об этом РБК рассказал руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Кукса.

«Вчера смог был, сегодня я думаю, что точно есть, причем вызвано это не столько лесными, сколько разными ландшафтными пожарами, то есть это многочисленные поджоги травы, от которых загораются различные леса, леса на сельхозземлях, без определенного статуса. В Новосибирске в основном это палы травы», — пояснил РБК

Эколог отметил, дело усугубляет жаркая погода в регионе, способствующая неконтролируемому распространению огня, в том числе и на населенные пункты. По его словам, смог сейчас заметен не только в Новосибирске, но и в Омске, Томске, Кемерово, Горно-Алтайске, Барнауле и Чите.

«Несколько дней это будет развиваться, надеемся, что уже послезавтра пойдут дожди, которые эту ситуацию немного подправят», — отметил Кукса.

Он также сообщил, что поскольку много пожаров происходит на территории лесов без определенного статуса, которые не попали в официальный лесной фонд, это может привезти к существенным расхождениям сведений о площади лесных пожаров в разных источниках.