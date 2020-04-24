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Пожары и палы травы стали причиной смога в Новосибирске

Палы травы, а также теплая и ветреная погода погода могли стать причиной многочисленных пожаров и смога, окутавшего Новосибирск в последние несколько дней.
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Многочисленные пожары и палы травы могли стать причиной смога, окутавшего Новосибирск. Об этом РБК рассказал руководитель противопожарного отдела «Гринпис России» Григорий Кукса.

«Вчера смог был, сегодня я думаю, что точно есть, причем вызвано это не столько лесными, сколько разными ландшафтными пожарами, то есть это многочисленные поджоги травы, от которых загораются различные леса, леса на сельхозземлях, без определенного статуса. В Новосибирске в основном это палы травы», — пояснил РБК

Эколог отметил, дело усугубляет жаркая погода в регионе, способствующая неконтролируемому распространению огня, в том числе и на населенные пункты. По его словам, смог сейчас заметен не только в Новосибирске, но и в Омске, Томске, Кемерово, Горно-Алтайске, Барнауле и Чите.

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Фото: Правительство Забайкальского края


«Несколько дней это будет развиваться, надеемся, что уже послезавтра пойдут дожди, которые эту ситуацию немного подправят», — отметил Кукса.

Он также сообщил, что поскольку много пожаров происходит на территории лесов без определенного статуса, которые не попали в официальный лесной фонд, это может привезти к существенным расхождениям сведений о площади лесных пожаров в разных источниках.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области РБК подтвердили, что город уже несколько дней окутан смогом.

«Общее задымление в городе сейчас есть, уже неделю примерно оно держится», — заявили в ведомстве. В то же время в МЧС отметили, что пожароопасная обстановка в регионе стабилизирована.

«Существуют очаговые возгорания, а также сохраняется сухая и теплая погода, способствующая пожарам, однако возгораний в населенных пунктах нет. Мы настоятельно просим граждан не нарушать режим самоизоляции и не разводить костры, потому что это повышает риск пожароопасной ситуации», — призвали там.

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Фото: Егор Фирсов / Facebook


На сайте регионального МЧС опубликовано сообщение, что в последнее время за нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 788 административных дел и объявлено 523 предостережения.

Как сообщил «РБК.Новосибирск», из-за палов травы и связанных с ними пожаров в Новосибирской области уничтожено около ста строений, в том числе 70 в садовых обществах, фельдшерско-акушерский пункт и три жилых дома. Площадь уничтоженных огнем лесных насаждений составила 337 га.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку после двух крупных пожаров, произошедших в населенных пунктах Постниково и Краснинское. По информации МЧС, 23 апреля на территории региона произошло четыре крупных возгорания в населенных пунктах, все из-за несанкционированного пала на  сельскохозяйственных землях. К тушению привлекалась авиация, погибших нет.

Автор: Роман Кирьянов
Теги: Новосибирск, смог, пожары
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