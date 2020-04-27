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Смог от лесных пожаров в Забайкалье и Чите. Фоторепортаж

Дым от лесных пожаров в Забайкалье пришел в Читу. Лесные пожары на границе с Бурятией начались в начале апреля, на всей территории Забайкальского края введен режим ЧС.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Дым от лесных пожаров пришел в Читу 25 апреля
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В субботу в Забайкальском крае действовало 19 лесных пожаров
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В крае введен режим чрезвычайной ситуации
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Самые крупные пожары около села Иван и станции Лесной Читинского района были локализованы 27 апреля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
27 апреля о ситуации в регионе президенту России Владимиру Путину сообщил​ губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава государства потребовал от всех регионов быть на 100% готовыми к любому бедствию
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Погибших в лесных пожарах нет. Жители некоторых поселков были эвакуированы
Теги: мультимедиа, пожар, Чита
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