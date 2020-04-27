Общество , 27 апр, 17:38
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Смог от лесных пожаров в Забайкалье и Чите. Фоторепортаж
Дым от лесных пожаров в Забайкалье пришел в Читу. Лесные пожары на границе с Бурятией начались в начале апреля, на всей территории Забайкальского края введен режим ЧС.
Дым от лесных пожаров пришел в Читу 25 апреля
В субботу в Забайкальском крае действовало 19 лесных пожаров
В крае введен режим чрезвычайной ситуации
Самые крупные пожары около села Иван и станции Лесной Читинского района были локализованы 27 апреля
27 апреля о ситуации в регионе президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава государства потребовал от всех регионов быть на 100% готовыми к любому бедствию
Погибших в лесных пожарах нет. Жители некоторых поселков были эвакуированы