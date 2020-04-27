Смог от лесных пожаров в Забайкалье и Чите. Фоторепортаж

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Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Италия и США частично снимут карантин. Чего ждать от финансовых рынков

СМИ узнали о переходе российского защитника СКА в «Оттаву»

Клиники для больных COVID откроют в парке «Патриот» и «Крокус Сити Холл»

Путин назначил Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции

Линор Горалик о сфере культуры после карантина и «оргии онлайна»

Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии

Что будет с TON Павла Дурова

Что такое вычислительная наука и как она прямо сейчас меняет образование

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Власти Москвы объяснили причины аннулирования части пропусков

Журова допустила отъезд Виктора Ана из России после завершения карьеры

Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир