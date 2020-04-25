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Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые раньше переболели какими-то видами коронавирусных инфекций, могут обладать иммунитетом к COVID-19. Об этом заявил руководитель берлинского института Charite Кристиан Дростен, передает NDR.

Немецкие вирусологи провели исследование Т-лимфоцитов, которые отвечают за иммунный ответ на коронавирус. Они исследовали как клетки людей, перенесших COVID-19, так и клеточный материал граждан, которые не заражались новым коронавирусом.

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Около 30% людей из последней категории вырабатывали иммунный ответ на коронавирус SARS-CoV-2. Дростен связывает это с тем, что ранее они, вероятно, заражались коронавирусами других типов, что помогло выработать невосприимчивость к новому заболеванию.

Ученый при этом отметил, что говорить об иммунитете к COVID-19 у трети населения нельзя.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В начале апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа имеет около 3% россиян. Такие результаты показало тестирование граждан на антитела.

Тесты проводились в марте среди проводниц поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Поповой, сотрудницы РЖД были выбраны в качестве тестируемых из соображений, что они могли контактировать с заболевшими COVID-19.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Статистические данные, по мнению главы Роспотребнадзора, говорят о том, что население страны очень мало сталкивалось с коронавирусами ранее. Попова заявила, что массовое тестирование россиян на антитела не покажет наличие иммунитета к COVID-19 у большой доли жителей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, иммунитет, Германия
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