Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство

Антиретровирусный препарат нельфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, сообщили японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv.

Нелфинавир в сочетании с другими антиретровирусным препаратами. используется против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследователи из Японии изучили девяти подобных препаратов и обнаружили, что нелфинавир способен остановить репликацию возбудителя коронавируса даже при использовании малых доз.

Ученые рекомендовали включать этот препарат в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса. При этом они отметили, что пока не существует проверенного средства для лечения COVID-19, поэтому следует тестировать эффективные противовирусные препараты.

Ранее австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, который за 48 часов уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2 на 99%. Речь идет об антипаразитном препарате ивермектине. По мнению исследователей, его применение уже сегодня может снизить вирусную нагрузку, избежать тяжелых осложнений и предотвратить передачу коронавируса.

