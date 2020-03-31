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Пандемия коронавируса ,  
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Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».

«Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — уточняется в сообщении.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил изданию, что для призывников запланирован комплекс карантинных мероприятий, который займет не менее 14 дней. На это время их разместят в отдельных казармах, они будут питаться и обучаться отдельно от остальных военнослужащих.

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Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил ТАСС, что в городе приостановили мероприятия по весеннему призыву до особого распоряжения из-за коронавируса. «Предварительно известно, что первая отправка к месту прохождения военной службы будет проведена после 20 мая», — добавил он.

Накануне, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу с 1 апреля. Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. До 15 июля в армию отправят 135 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минобороны, коронавирус, весенний призыв
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