Российских призывников отправят к местам службы не раньше 20 мая

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

В России призывники отправятся на место службы не ранее 20 мая в связи с угрозой распространения коронавируса, передает газета Вооруженных сил «Красная звезда».

«Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — уточняется в сообщении.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил изданию, что для призывников запланирован комплекс карантинных мероприятий, который займет не менее 14 дней. На это время их разместят в отдельных казармах, они будут питаться и обучаться отдельно от остальных военнослужащих.

Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский сообщил ТАСС, что в городе приостановили мероприятия по весеннему призыву до особого распоряжения из-за коронавируса. «Предварительно известно, что первая отправка к месту прохождения военной службы будет проведена после 20 мая», — добавил он.