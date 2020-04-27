Минобороны сообщило о более 900 заболевших COVID-19 в армии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России 901 военнослужащий Вооруженных сил заразился коронавирусом. Такие данные приводит Министерство обороны.

По данным ведомства, 324 пациента с COVID-19 проходят лечение в военных госпиталях. Еще 176 человек с положительным диагнозом находятся в изоляторах по месту службы. Шестеро инфицированных лечатся в гражданских больницах, а 395 больных на карантине дома.

У двоих служащих болезнь протекает в тяжелой форме, один военный был госпитализирован в Москву и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести находятся 12 человек, у остальных болезнь протекает без симптомов.

Кроме того, среди гражданского персонала вооруженных сил выявлено 254 зараженных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

«Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 963 человек», — добавили в ведомстве. Большая часть из них — 525 человек — содержатся в изоляторах по месту службы. 313 пациентов — в ведомственных госпиталях, 116 человек находятся дома, еще девять — в обычных больницах.

В довузовских военных учебных заведениях заразился 271 человек, среди гражданского персонала вооруженных сил инфицированы 254 человека.

За сутки число заболевших военных в Вооруженных силах выросло на 27 человек. В воскресенье Минобороны сообщало о 874 инфицированных коронавирусом. О первых подтвержденных случаях COVID-19 среди военнослужащих сообщалось в середине апреля. Тогда заболели 14 человек в Тюменском высшем военном инженерном училище.