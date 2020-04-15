В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В Кремле принято решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, рассказали источники РБК. Официальное объявление о переносе может состояться на этой неделе

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны.

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны,

обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.

«Мы обратились к президенту с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом», — сказал РБК Владимир Шаманов.