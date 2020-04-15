В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.
Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.
РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны.
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны,
обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков.
«Мы обратились к президенту с просьбой перенести проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом», — сказал РБК Владимир Шаманов.