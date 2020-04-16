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Захарова назвала махинацией ответ США на запрос о школьниках из России

Госдепартамент США сообщил посольству России в Вашингтоне, что 74 российских школьника хотят вернуться домой, но не предоставил дополнительных данных о россиянах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — сказала она.

Лавров посоветовал не отправлять детей на обучающие программы в США
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По ее словам, дипломаты запросили всю необходимую информацию, однако в ответе американского посольства в Москве уже значатся 50 школьников. Захарова заявила, что американская сторона вновь не предоставила ни одного контактного телефона, не указала фамилии и города, где находятся старшеклассники.

«Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», — отметила Захарова.

Представитель МИД рассказала, что с 2014 года были свернуты образовательные программы обмена. Она полагает, что детей отправляли учиться в США «по большому счету тайно». Захарова отметила, что некоторые российские школьники, которые приехали в США по обмену, стали обращаться в посольство.

Посольство ответило на заявление о застрявших в США школьниках из России
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Накануне Мария Захарова сообщила, что несколько десятков российских школьников, которые приехали в США для обучения в американских учебных заведениях, оказались в «сложном положении». В посольстве США в России заявляли, что Госдеп напрямую работает с частными организаторами поездок российских школьников, чтобы помочь им вернуться домой.

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал не отправлять детей в Соединенные Штаты для прохождения обучающих программ, так как в этой стране они не обеспечиваются международно-правовыми договоренностями.

Помимо этого американский президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» вывоз своих граждан.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Мария Захарова, МИД России, коронавирус, школьники, США
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