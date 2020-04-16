Захарова назвала махинацией ответ США на запрос о школьниках из России

Госдепартамент США сообщил посольству России в Вашингтоне, что 74 российских школьника хотят вернуться домой, но не предоставил дополнительных данных о россиянах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Дикость этой новости заключается в том, что никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — сказала она.

По ее словам, дипломаты запросили всю необходимую информацию, однако в ответе американского посольства в Москве уже значатся 50 школьников. Захарова заявила, что американская сторона вновь не предоставила ни одного контактного телефона, не указала фамилии и города, где находятся старшеклассники.

«Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», — отметила Захарова.