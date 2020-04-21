У девяти курсантов Военного университета в Москве выявили коронавирус

У девяти курсантов Военного университета в Москве подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов университета дали положительный результат», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что заразившихся изолировали в лечебное учреждение Минобороны, их состояние оценивают как нормальное, заболевание протекает без симптомов. Все контактировавшие с заболевшими курсантами находятся под наблюдением врачей, указали в министерстве.

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