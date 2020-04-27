Более 110 сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились коронавирусом

Дмитрий Рогозин (Фото: Reuters)

К 27 апреля 111 сотрудников российской ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом. Об этом написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Три сотрудника умерли от вызванных коронавирусом осложнений, 11 человек уже выздоровели. При этом Рогозин отметил, что всего в отрасли работают около 190 тыс. человек.

15 апреля Рогозин сообщал, что коронавирус выявлен у 30 человек.

19 апреля глава «Роскосмоса» подтвердил, что у генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина диагностирована инфекция COVID-19. Рогозин сообщил, что Микрин находится под медицинским наблюдением, и выразил надежду, что он перенесет болезнь спокойно.