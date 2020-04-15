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Пандемия коронавируса ,  
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Рогозин сообщил о 30 работниках ракетно-космической отрасли с COVID-19

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Среди сотрудников российской ракетно-космической отрасли обнаружили 30 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил у себя в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На 10:00 15 апреля всего заболевших 30, выздоровели 4», — написал Рогозин.

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10 апреля Рогозин заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным о крайне негативном влиянии коронавируса на ракетно-космическую отрасль. Он уточнил, что пандемия остановила работу космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда запускают ракеты-носители «Союз». В общей сложности влияние коронавируса может сорвать девять из 33 запланированных на этот год космических запусков, добавил Рогозин. Глава «Роскосмоса» заявил, что аппараты, которые должны быть запущены, не доставили на территорию России.

Путин после слов Рогозина заявил, что нельзя все недоработки и нерешенные вопросы отрасли «свалить на коронавирусную инфекцию». Он указал, что работа ракетно-космических предприятий должна быть выстроена так, чтобы сотрудники были защищены от риска заражения коронавирусом.

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9 апреля с космодрома Байконур в 11:05 мск стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16». Корабль вышел на околоземную орбиту с экипажем МКС в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссиди. В 17:15 мск экипаж успешно пристыковался к МКС. Возвращение космонавта Олега Скрипочки и астронавтов Эндрю Моргана и Джессики Меир на Землю запланировано на 17 апреля на корабле «Союз МС-15».

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, «Роскосмос», Дмитрий Рогозин
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