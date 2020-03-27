Дмитрий Рогозин (Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирус для полета на Байконур, откуда 9 апреля на МКС отправится новая экспедиция МКС-63. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

«Рогозин сдал тест, результат отрицательный», — уточнили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что решение Рогозина сдать тест не связано с тем, что ранее коронавирус был выявлен у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, с которым они выступали на одной сцене. Представители «Роскосмоса» заявили, что Рогозин не контактировал с артистом.

Пуск ракеты «Союз МС-16» с космодрома Байконур запланирован на 11:05 9 апреля. Продолжительность полета составит 196 дней. В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавты NASA Кристофер Кэссиди.