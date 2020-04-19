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Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

Евгений Микрин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», — сказал Рогозин.

15 апреля источник агентства ТАСС в отрасли сообщил, что Микрин сдал два теста на наличие коронавируса. Оба показали положительный результат. Впоследствии эту информацию РБК подтвердил источник в «Роскосмосе».

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Впоследствии Рогозин подтвердил, что коронавирусом заразились 42 сотрудника предприятий «Роскосмоса». Четверо из них уже выздоровели, двое умерли. По его словам, все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье.

В конце марта глава «Роскосмоса» сдал тест на коронавирус., который показал отрицательный результат.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: РКК Энергия, «Роскосмос», Дмитрий Рогозин, конструктор, коронавирус
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