Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

Евгений Микрин (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о заражении коронавирусом генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгения Микрина. Об этом гендиректор госкорпорации рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов», — сказал Рогозин.

15 апреля источник агентства ТАСС в отрасли сообщил, что Микрин сдал два теста на наличие коронавируса. Оба показали положительный результат. Впоследствии эту информацию РБК подтвердил источник в «Роскосмосе».

Впоследствии Рогозин подтвердил, что коронавирусом заразились 42 сотрудника предприятий «Роскосмоса». Четверо из них уже выздоровели, двое умерли. По его словам, все заразившиеся работали или работают в Москве и Подмосковье.

В конце марта глава «Роскосмоса» сдал тест на коронавирус., который показал отрицательный результат.