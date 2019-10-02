Ущерб от паводка в Хабаровском крае увеличился почти до 2 млрд руб.

Ущерб от паводка в Хабаровском крае увеличился почти до 2 млрд руб.

Ущерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Предварительно мы предполагали, что ущерб составит около 900 млн руб. Но после тайфуна «Линлим», пришедшего в наш край в начале сентября и нанесшего урона больше, чем сам паводок, сумма значительно увеличилась», — объяснил зампред правительства края Анатолий Литвинчук. Он отметил, что в эту сумму входят как фактический ущерб от подтоплений, так и будущие затраты на компенсации и переселение людей.

По словам Литвинчука, около 300 млн руб. было потрачено на восстановительные работы по наращиванию дамб и другие мероприятия по защите от воды. Он также сообщил, что в зону подтопления во время паводка попали 1040 домов.

В сентябре власти Хабаровска предварительно оценивали ущерб от наводнения в 990 млн руб.

Паводок в Хабаровском крае начался в конце июля, а 5 августа власти региона ввели режим ЧС. В регионе также закрыли аэропорт Комсомольска-на-Амуре из-за подтопления взлетно-посадочной полосы.