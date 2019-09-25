Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства в ближайшее время доложить о решении по каждому обращению жителей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что всего от жителей региона поступило 117 обращений. Он напомнил, что просил взять на себя работу по их реализации зампредседателя правительства России Виталия Мутко, главу Минстроя Владимира Якушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации. Хочу обратить ваше внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены», — сказал президент.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти 100 населенных пунктов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 млрд руб. МЧС сообщало о 25 погибших. Наиболее сильно от паводка пострадал город Тулун.