Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
Зеленский пожаловался Трампу на Макрона и Меркель Политика, 19:50 Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года Бизнес, 19:50 ФИФА рекомендовала ограничить выплаты агентам футболистов Спорт, 19:47 Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским Политика, 19:31 «Русский царь». Реакция СМИ на игру Головина в дерби за «Монако» Спорт, 19:30 В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России Общество, 19:30 Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка Общество, 19:24 Куратор добычи нефти и газа в Минэнерго перейдет в «Газпром нефть» Бизнес, 19:23 НАТО назвало письмо Путина о моратории на РСМД «игнорирующим реальность» Политика, 19:20 Следователь по делу актера Устинова решил уволиться Общество, 19:15 Синоптики предупредили россиян о грядущих температурных аномалиях Общество, 19:14 Шалайки «Аэрофлота» признаны лучшими на региональной выставке собак Пресс-релиз, 19:12 Рогозин поблагодарил украинцев за подготовку запуска «Союза-ФГ» Технологии и медиа, 19:12 Аршавин посоветовал тренеру «Спартака» пойти работать на завод Спорт, 19:10
Общество ,  
0 
Путин потребовал от кабмина отчитаться по каждому обращению после паводка

Президент России Владимир Путин поручил членам правительства в ближайшее время доложить о решении по каждому обращению жителей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что всего от жителей региона поступило 117 обращений. Он напомнил, что просил взять на себя работу по их реализации зампредседателя правительства России Виталия Мутко, главу Минстроя Владимира Якушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Я просто уже по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений, к их реализации. Хочу обратить ваше внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены», — сказал президент.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти 100 населенных пунктов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 млрд руб. МЧС сообщало о 25 погибших. Наиболее сильно от паводка пострадал город Тулун.

Фотогалерея 
Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Путин неоднократно критиковал власти Иркутска за неэффективную ликвидацию последствий наводнения. В частности он указывал на плохое информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

Президент также поручил кабину предусмотреть дополнительные средства для восстановления городской инфраструктуры в Иркутской области при формировании проекта государственного бюджета на следующий год.

Теги: Владимир Путин, Иркутская область
Материалы по теме
Путин поручил кабмину заложить в госбюджет помощь пострадавшим от паводка
Экономика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Общество
Иркутская прокуратура после наводнения заявила о нехватке стройматериалов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter