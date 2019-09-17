Путин напомнил чиновникам о худших чертах бюрократии

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке, указал на пробелы в этой работе.

«Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии», — приводит слова главы государства «РИА Новости». Он попросил присутствовавших на заседании проинструктировать подчиненных должных образом.

Главам регионов президент распорядился лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие от паводка районы, чтобы оценить масштабы бедствия своими глазами, поговорить с людьми и узнать, что действительно нужно сделать.

Путин также указал, что устранение последствий паводка на региональном и на местном уровнях не всегда ведется расторопно и адекватно тем проблемам, с которыми сталкиваются жители затронутых территорий. Говоря о примерах, Путин заявил, что до сих пор в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки.