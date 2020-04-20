Голикова назвала срок отставания регионов от столицы по темпам заражения

Российские регионы отстают от столицы в ситуации с коронавирусом примерно на две-три недели, из-за чего число заболевших в них может резко возрасти в ближайшее время. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом по эпидемиологической ситуации. Видео с совещания показал телеканал РБК.

«В целом другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развития заболевания в среднем на две-три недели», — сказала она.

В целом, по ее словам, прирост числа заболевших коронавирусом в России за последние сутки составляет 10%, по Москве — 8,3%, в Подмосковье — 12,4%. Всего в Москве заболели 26 350 человек, в Подмосковье — 5241. Если взять статистику по России без Москвы и Московской области, общее число заболевших в других регионах, по словам Голиковой, составляет 15 530 человек.

Голикова также сообщила, что в 54 регионах темпы роста заболеваемости выше, чем в среднем по стране, а в некоторых этот рост «очень существенный».