Собянин сообщил о снижении числа тестов на COVID из-за нехватки пипеток

По словам мэра Москвы, из-за дефицита никчемных, казалось бы, пипеток число ежедневно проводимых тестирований пришлось сократить на 5 тыс.

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Власти Москвы хотели бы увеличить число проводимых в столице тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, однако этому мешает нехватка необходимых материалов. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь есть проблема», — признался мэр, отметив, что многие из расходных материалов достать сейчас крайне непросто, так как они производятся за границей и спрос на них высок.

«Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее. Они специфичные, маленькие, казалось бы совершенно никчемные, но их достать не так просто. Мы вынуждены на той неделе на 5 тыс. тестов уменьшить объем ежедневного тестирования, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны», — пожаловался Собянин.

Тем не мене, власти Москвы, по словам мэра, намерены в дальнейшем наращивать объемы тестирования, обследуя группы риска.