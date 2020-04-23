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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин сообщил о снижении числа тестов на COVID из-за нехватки пипеток

По словам мэра Москвы, из-за дефицита никчемных, казалось бы, пипеток число ежедневно проводимых тестирований пришлось сократить на 5 тыс.
Фото: Tyler Tjomsland / AP
Фото: Tyler Tjomsland / AP

Власти Москвы хотели бы увеличить число проводимых в столице тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, однако этому мешает нехватка необходимых материалов. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь есть проблема», — признался мэр, отметив, что многие из расходных материалов достать сейчас крайне непросто, так как они производятся за границей и спрос на них высок.

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«Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее. Они специфичные, маленькие, казалось бы совершенно никчемные, но их достать не так просто. Мы вынуждены на той неделе на 5 тыс. тестов уменьшить объем ежедневного тестирования, потому что их просто нет в мире. С трудом заключаем контракты и вытаскиваем из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны», — пожаловался Собянин.

Тем не мене, власти Москвы, по словам мэра, намерены в дальнейшем наращивать объемы тестирования, обследуя группы риска.

«Чем больше мы этих тестов делаем, тем лучше. Чем больше мы выявляем заболевших, тем быстрее мы выявляем точки распространения вируса», — пояснил Собянин.

В дефиците оказалось и все необходимое для лечение больных COVID-19 оборудование, особенно аппараты искусственной вентиляции легких, так что построить новую больницу оказалось проще, чем ее оснастить.

«Очень тяжелая история. Занимаемся этим просто в ежедневном режиме вместе с Министерством промышленности, Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения, напрямую, с крупными бизнес-структурами, которые имеют какие-то контакты в Китае или в других странах», — сказал мэр.

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Сергей Собянин

В интервью Собянин также отметил, что распространение болезни по-прежнему нарастает.

«Я, к сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика. Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», — предупредил он.

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По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России к 23 апреля сделано свыше 2,4 млн тестов, в том числе 139,8 тыс. за последние сутки. При этом выявлено 62 773 случаев заражения COVID-19, позитивным оказался примерно каждый 38-й тест.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва, тестирование
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