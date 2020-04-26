Песков сравнил с самопожертвованием работу властей в условиях вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Песков раскрыл «секреты» телефона спецсвязи Путина Технологии и медиа, 15:40 Врач сборной России допустил рестарт розыгрыша РПЛ в конце июня Спорт, 15:37 Способное достроить «Северный поток–2» судно вновь сменило курс Общество, 15:35 Песков заявил о поэтапном выходе из ситуации с коронавирусом Общество, 15:26 В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным коронавирусом Общество, 15:24 Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье Общество, 15:07 Глава команды «Ред Булл» назвал дату старта сезона «Формулы-1» Спорт, 14:58 Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России Общество, 14:57 Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть Экономика, 14:53 СМИ узнали о выходе чемпиона ОИ из состава сборной Норвегии по лыжам Спорт, 14:28 СМИ сообщили о возобновлении футбольных тренировок в Италии с 4 мая Спорт, 14:26 В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках Общество, 14:23 Минобороны опубликовало видео группового десантирования в Арктике Общество, 14:15 Песков сравнил с самопожертвованием работу властей в условиях вируса Политика, 14:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков сравнил с самопожертвованием работу властей в условиях вируса

Пресс-секретарь президента отметил, что новое правительство не приходило на кризисный менеджмент, но им пришлось этим заняться, что члены кабмина делают «со всем самопожертвованием»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Новый состав правительства получился слаженным и энергичным. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Мне кажется, что правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

У него уточнили, своевременным ли было решение сменить правительство незадолго до кризиса. На это Песков ответил, что новые члены кабмина не приходили на кризисный менеджмент, но им пришлось этим заниматься. «И они занимаются этим со всем самопожертвованием», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Он добавил, что сейчас, вероятно, некорректно давать какую-либо оценку. «Тем более мне — это все-таки должен делать сам президент», — сказал Песков. При этом он все же отметил, что идет тяжелая, напряженная работа, которая «не терпит какой-то раскоординированности».

Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
Политика
Владимир Путин

Правительство под руководством Дмитрия Медведева объявило об отставке 15 января после того, как Путин предложил поправки в Конституцию. Медведева на посту сменил бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Большинство членов старого правительства не вошли в состав нового, но многие из них получили другие назначения, в том числе в Кремле. Сам Медведев стал заместителем председателя Совета Безопасности. Путин внес в Госдуму законопроект о создании такой должности 16 января. На встрече с ушедшими в отставку министрами Путин отметил, что несмотря на сложности, им удалось сделать много важного и полезного.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Песков, правительство России, коронавирус
Материалы по теме
Путин потребовал ввести адекватные «новым вызовам» антикризисные меры
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Полная версия
Политика
Структура нового российского правительства. Инфографика
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter