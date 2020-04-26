Песков сравнил с самопожертвованием работу властей в условиях вируса

Пресс-секретарь президента отметил, что новое правительство не приходило на кризисный менеджмент, но им пришлось этим заняться, что члены кабмина делают «со всем самопожертвованием»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Новый состав правительства получился слаженным и энергичным. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Мне кажется, что правительство блестящее, профессиональное, молодое, энергичное, слаженное», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

У него уточнили, своевременным ли было решение сменить правительство незадолго до кризиса. На это Песков ответил, что новые члены кабмина не приходили на кризисный менеджмент, но им пришлось этим заниматься. «И они занимаются этим со всем самопожертвованием», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что сейчас, вероятно, некорректно давать какую-либо оценку. «Тем более мне — это все-таки должен делать сам президент», — сказал Песков. При этом он все же отметил, что идет тяжелая, напряженная работа, которая «не терпит какой-то раскоординированности».