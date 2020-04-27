В Москве отложили запуск фонтанов

Фото: АГН «Москва»

Запуск фонтанов в Москве отложили из-за эпидемии коронавируса, дату начала их работы определят позже. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на официальном сайте мэра.

По словам Бирюкова, традиционно фонтаны в Москве начинают работать в конце апреля, одновременно запускают 600 фонтанов. «Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — сказал заммэра.

Он добавил, что специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию.

Ранее власти Москвы из-за коронавируса приостановили все работы по благоустройству. Разрешены только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.