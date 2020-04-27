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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве отложили запуск фонтанов

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Запуск фонтанов в Москве отложили из-за эпидемии коронавируса, дату начала их работы определят позже. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на официальном сайте мэра.

По словам Бирюкова, традиционно фонтаны в Москве начинают работать в конце апреля, одновременно запускают 600 фонтанов. «Но в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — сказал заммэра.

Он добавил, что специалисты комплекса городского хозяйства уже подготовили фонтаны к открытию.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее власти Москвы из-за коронавируса приостановили все работы по благоустройству. Разрешены только аварийные работы и работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности города.

Также было решено отказаться от праздничного оформления столицы к 1 мая. В Москве не будут переводить в праздничный режим подсветку зданий и отменят трансляцию поздравительных роликов на медиафасадах и билбордах.

По данным на вечер 26 апреля, в Москве коронавирусом заразились 42,4 тыс. человек, из них свыше 3,1 тыс. уже вылечились. Скончались 435 заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, фонтаны, коронавирус
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